Cadourile lui Vlad Plahotniuc de hramul orasului Nisporeni si armata de bodyguarzi si politisti care nu ne-au permis nici macar sa ne apropiem de liderul PD - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Stimatii mei Nisporeneni, buna seara si bine v-am gasit. Sper ca va place astazi aici si nu ati inghetat inca, pentru ca echipa PD s-a straduit special pentru Dvs. organizand aceste veniment frumos ca a va bucurati in aceasta zi de sarbatoare, de o atmosfera vesela, frumoasa, indiferent de timpul de afara.

Am aici alaturi de mine o echipa extraordinara, impreuna cu primarul orasului. Vreau sa-i felicit cu ocazia sarbatorii si sa le spun sincere multumiri pe care le fac aici in Nisporeni, lucruri de care putem sa ne bucuram: asfaltarea drumurior, extinderea iluminatului stradal, terenuri de joaca, apartamente sociale, modernizarea spitalului raioanal si nu demult a aparut si moara, un imbol alidentitatii noastre nationale.

Am facut lucruri frumoase cu aceasta echipa. Guvernul PD, fara a face promisiuni populiste, a inceput sa faca ordine si disciplina in tara. Noi incepem sa marim salariile, pensiile, sa reparam drumurile. Noi nu promitem, noi facem si aceste lucruri le vom face si in continuare.

Eu personal am sa ma implic la proiectele care se vor face aici, pentru ca eu sunt de bastina din Nisporeni. Pentru ca la moldoveni se vine cu cadouri si astazi am venit cu un suport, am venit astazi cu un teren de joaca si un utilaj acustic pentru casa de cultura din Nisporeni."