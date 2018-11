Cadourile pentru nou-nascuti, oferite in maternitati de Guvern, ar fi o afacere a partenerilor fundatiei „Edelweiss“, care apartine lui Vlad Plahotniuc - VIDEO

In iulie 2016, fundatia „Edelweiss“ a lui Vlad Plahotniuc a lansat o campanie „O noua viata“, in cadrul careia erau distribuite in maternitati cutii cu produse pentru nou-nascuti. Doi ani mai tarziu, Guvernul a anuntat ca a preluat proiectul, impreuna cu o parte din firmele implicate. Astfel, agentii economici au inceput sa fie platiti din bani publici. Ulterior, Ministerul Sanatatii a organizat o licitatie, in valoare de 4,7 milioane de lei.

Maxim STRATAN, AUTORUL INVESTIGATIEI: „ Pe site-ul elicitatie am gasit un document in care este indicat unul dintre participanti la licitatie. Este „ Odoras“.Am sunat la aceasta firma si au confirmat ca ei sunt castigatorii. „

Publicatia „Odoras“ apartine sotiei lui Victor Osipov, fost consilier al lui Vlad Plahotniuc, care acum este ambasadorul Republicii Moldova in Austria. Directoarea revistei, sustin reporterii de la Ziarul de Garda, a negat ca legaturile dintre familia sa si Partidul Democrat au avut vreo influenta asupra faptului ca SRL-ul a castigat la licitatie.

Maxim STRATAN, AUTORUL INVESTIGATIEI: „ Dintre toti cei patru agenti economici care au participat la licitatie, a castigat o firma care are legatura cu „Edelweiss“. „

In oferta pe care a propus-o publicatia in cadrul licitatiei sunt produse fabricate de diversi agenti economici, firma avand doar un rol de intermediar. Unele marfuri sunt similare cu cele oferite de fundatia „Edelweiss“, avand aceiasi producatori.

Directorii unor firme au spus ca intampina probleme la livrarea produselor.

Potrivit Ministerului Sanatatii, campania „O noua viata“ va avea loc si in 2019. A fost anuntata o noua licitatie, in valoare de 23 de milioane de lei.