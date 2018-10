Calatoria cu taxiul s-a scumpit. Firmele care activeaza in domeniu au majorat, pe rand, tarifele. Pasagerii si soferii spun ca ii nemultumeste aceasta situatie - VIDEO

Video in curand

“Startul masinii simple este de 25 de lei si fiecare kilometru cu 2,85.”

Soferii spun ca tarifele au fost majorate acum doua saptamani.

Eugen, TAXIMETRIST: “Pentru mine asta nu este normal, deoarece prim-ministrul a spus ca pana la 10 000 impozitul pe venit este 500 lei, dar a uitat de o nuanta - fondul pentru pensie, asigurarea medicala.”

Eugen spune ca mai multi colegi de-ai sai au renuntat sa lucreze in domeniu, sustinand ca in ultima perioada nu reuseau sa agoniseasca decat in jur de o suta de lei pe zi.

Eugen, TAXIMETRIST: “Ei au facut acest lucru pentru ca oamenii sa se duca de aici. Cum poti sa ridici tarifele daca oamenii au un nivel de trai mai jos decat este normal?”

Soferii spun ca nu toate companiile au majorat tarifele, dar ca cele care nu au facut schimbarea, o vor face saptamana viitoare. Acest lucru poate fi vazut si pe abtibildurile de pe usi. La unele masini sunt afisate tarifele noi, iar la altele -cele vechi.

“ La noi inca nu la alte companii am auzit ca s-au ridicat. Pasagerii se plang ca nu ajung masini, stau si asteapta cate 30-40 de minute. Amu cu planurile acestea mari la soferi, se concedieaza baietii.”

Calatorii spun ca ii uimesc preturile din ultima vreme. Unii spun ca s-au obisnuit cu anumite preturi acum au aparut altele.

Daca de exemplu comanzi taxi si te duci de la Studentilor pana la Pan-Com, apoi 27 de lei si inca 10 lei platesti. Asta nu este normal.



“ Eu nu sunt de acord cu preturile, deoarece pana acum era altfel si oamenii s-au obisnuit cu asta si cu alte modificari e mai greu sa te adaptezi.”

Pentru multi tarifele la calatoria cu taxiul au fost si sunt in continuare atat de mari incat nu si-au permis niciodata sa cheme o masina la scara si nici nu o vor face, chiar daca ar avea mare nevoie.

“ Nu-mi permite pensia sa merg cu taxiul. De mult nu am mers, nici nu mai tin minte cand am mers. Bani nu am, astept microbuzul 162.”

“ Cum sa mergem cu taxiul daca e scump?- Cand ultima oara ati mers cu taxiul? - Vai, nu tin minte, e scump pentru salariile noastre e foarte scump.”

Soferii spun ca tariful de pornire, atat cel de noapte, cat si cel de zi a crescut cu doi lei. Iar pentru fiecare kilometru parcurs veti plati 2 lei si 85 de bani in loc de 2 lei si 40 de bani cat era pana acum. Nu am reusit sa gasim administratorii firmelor de taxi ca sa aflam de ce a fost nevoie de scumpire.

Bonurile de plata si aparatele de casa in taximetre au aparut acum cateva luni dupa ce premierul Pavel Filip a cerut sa fie luate masuri pentru imbunatatirea sistemului de taxi.