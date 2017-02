Calatorie inedita cu un microbuzul de ruta. Soferul asculta si obliga pasagerii sa ia lectii de engleza. Vezi cum ar putea sa o faca - VIDEO

"Lectia a treia. Grammar- Gramatica."

In acest microbuz de pe ruta 154, de doua saptamani incoace, zilnic, se tin ore de engleza. Vrand – nevrand, pasagerii prind din zbor cuvintele straine si le memorizeaza.

"Cam nu se aude – Domn' sofer nu se aude. - Sa dau mai tare? - Nu toti. De ce?- Eu sunt mai aproape."

Pasagerii care se indreptau istoviti spre case s-au ales cu cate o portie “sanatoasa” de engleza.

"Eu prima oara cand merg in rutiera si ascult asa ceva."

"Balck, pink am auzit, violet, ceva cu ce se aseamana, mai usurel."

"Iaca culorile, orange, black, grey, vom traversa mai des cu rutiera ne-m invata."

Nu tuturor le sunt insa pe plac lectiile.

"Cum sunt lectiile? - Care lectii? - De engleza? - Unde e Anglia si unde suntem noi? - Cum asa nu v-ar prinde bine? - Nu."

Liviu Vieru, soferul de 40 de ani, spune ca intreaga zi sta cu urechile ciulite. Muzica nu asculta, ci doar buletinele de stiri, de la orele fixe. Noua metoda are si efecte ... adverse.

Liviu VIERU, SOFER DE MICROBUZ, RUTA 154: "Salonul e tare liniste. Taman ce imi convinte. E liniste, toti stau ochi si urechi si asculta."

"La revedere. Un an bun vouă.”

„Pa, pa.”

Liviu Vieru e abia la inceput. Mai are mii de kilometri de parcurs pana va invata sa lege propozitii in limba care astazi I se arata cumplit de straina.

Liviu VIERU, SOFER DE MICROBUZ, RUTA 154: "I am driver maxi taxi for ...- For how many years? -Da, how many years. -How many? - How many? Iata aici m-am incurcat."

Nu i-ar strica si un pic de franceza, recunoaste soferul.

Liviu VIERU, SOFER DE MICROBUZ, RUTA 154: "Clar ca as vrea sa stiu si franceza, nu ar incurca, dar dintai sa ne clarificam cu engleza."



Liviu Vieru este conducator de maxi taxi de 10 ani. Barbatul are un copil, prea mic ca sa ingane cuvinte in romana, daramite sa invete de rand cu tatal – limba lui Sheakspeare.