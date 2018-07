Potrivit meteorologilor, astazi in capitala mercurul va urca in termometre pana la 30 de grade. Desi va fi destul de cald, dupa-amiaza s-ar putea sa avev parte de cateva picaturi de ploaie.

Si in cele mai multe regiuni din tara, temperatura aerului va depasi 28 de grade Celsius. Specialistii anunta ploi in toata tara, in a doua parte a zilei.