Caldura mare a fost astazi in toata tara. In capitala, termometrele stradale au indicat peste 35 de grade. Ce spun comerciantii si drumarii, care au fost nevoiti sa stea toata ziua in soare - VIDEO

Din cauza soarelui dogorator, astazi nu doar fructele, dar si comerciantii se coceau la soare.

“Lumea foarte putina. Lumea nu umbla pe asa calduri ca e foarte greu de suportat.”

Pe unii i-au salvat palariile.

“Ma salveaza aceasta palarie, care recomand la mai multi sa poarte.”

Vera Virlan are 63 de ani si a stat astazi toata ziua in soare. Spune ca pensia de 600 de lei nu-i ajunge asa ca vine in toata ziua de la Truseni pentru a vinde pungi.

Vera VIRLAN, PENSIONERA: “Toata ziua in soare, dar ce sa facem, am lucrat 37 de ani si nu am avut staj. Trebuie sa traim cu ceva, cand mai stam pe scaun, cand in picioare.”

Elena SUVAC, REPORTER PROTV: “Este trecut de ora 16, iar acest termometru stradal arata 35 de grade. Soarele arde cu putere, iar aerul este sufocant. Inghetata si apa cu greu ii ajuta pe oameni sa faca fata caniculei.”

“Ne straduim sa bem mai multa apa si sa facem fata.”

“Cu o inghetata facem fata. La serviciu cu apa apa rece.”

Drumarilor le este cel mai greu. Fierbinteala vine si de sus de la soare, dar si de jos de la asflatul incins.

“E cald, apa nu prea avem, ne da odata in saptamana. E greu de muncit, ce-o sa facem, nu avem incotro.”

“Caldurile sunt mari, lucrul este foarte greu, pe aceste calduri lucrul este foarte, foarte greu.”

Nu doar drumarii si comerciantii nu prea au de ales si sunt nevoiti sa suporte caldura. La fel e si cu pasagerii din transportul public unde e mare zapuseala.

“Trebuie sa ne puie in autobuz un ventilator ca sa putem rezista, ca e cald nu avem ce face.”

Au fost si dintre cei care au profitat de caldura de afara si au facut bai de soare pe plaja.

“E foarte cald in oras. Am venit, am vreo ora.”

“Este foarte cald, vreo 31 de grade afara si am venit cu prietenii sa ma racoresc un pic.”

Astazi meteorologii au emis un nou cod galben e canicula, valabil pana maine seara. Maximele vor ajunge pana la 34 de grade. In nord si sud se asteapta ploi. Pana saptamana viitoare vremea va fi frumoasa, cu temperaturi de 31-32 de grade.