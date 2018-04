Calea Ferata nu a cumparat locomotive noi, dar deja exista riscul ca nu le va putea plati - mold-street.com

Un control efectual de Curte de Conturi la CFM a scos la iveala faptul ca intreprinderea a platit deja comisioane de circa 560.000 de euro (aproape 11 milioane lei) pentru ca a tergiversat valorificarea imprumutului acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru modernizarea infrastructurii feroviare.

Cine a blocat timp de doi ani semnarea unuui contract de credit



In special e vorba de achizitia locomotivelor, procedura initiata mai mult de un an in urma si care inca nu s-a finalizat.Asta desi acordul de credit dintre Republica Moldova si BERD pentru finantarea modernizarii Caii Ferate a fost semnat inca pe 14 noiembrie 2014, adica trei ani si jumatate in urma. In 2015 acest acord a fost ratificat de Parlament si dupa aceasta banii puteau fi accesati de catre Calea Ferata. Urma insa o procedura de semnare si a unui contract intre CFM si BERD, doar ca aceasta a fost taraganata timp de doi ani.

