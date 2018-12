Camere de supraveghere a traficului rutier vor aparea in 5 intersectii din capitala: vor fi instalate in locatiile unde exista un risc sporit de producere a accidentelor, spun autoritatile - VIDEO

Responsabilii de la ministerul de interne sustin ca intersectiile in care vor fi instalate camerele de supraveghere au fost alese in urma unei analize, rezultatele careia au demonstrat ca in acele locuri se produc des accidente rutiere.

Potrivit statisticilor, de la inceputul acestui an, cele mai multe accidente rutiere s-au produs pe strada Muncesti, 20 la numar. 3 persoane au decedat acolo, iar 29 s-au ales cu traumatisme. La intersectia bulevardului Dacia cu strada Bacioi Noi s-au produs 4 accidente, in urma carora o persoana si-a pierdut viata, iar altele 10 au fost ranite.

Printre strazile cu risc sporit se mai numara, Drumul Bacioiului, dar si traseul R6, care duce spre comuna Stauceni. Si intersectia strazilor Alba Iulia cu Liviu Deleanu se aflain lista oamenilor legii. Ieri acolo au inceput sa fie instalate camere de supraveghere.

Mihail PASCARI, MONTATOR-ELECTRIC: “Astazi incepem lucrari de sapatura de tragere a cablului pentru supravegherea traficului rutier. Aceste lucrari au fost efectuate pe soseaua Muncesti, au durat cateva zile.“

Soferii au salutat ideea instalarii camerelor de supraveghere in acel loc. Ei spun ca intersectia este periculoasa.

“Multi se grabesc, luand in consideratie de acolo ar trebui toti sa vireze la dreapta, dar ei intretatie trei benzi si vireaza la stanga, sa fi fost Chirtoaca era sens giratoriu aici.”

“E periculos aici, desigur ca este periculos ar fi bine sa fie camere de supraveghere.”

“E periculoasa din cauza ca mult iese din ograda aia si trec pe rosu. Nu cunosc regulile de circulatie, acolo nu este semafor, nu cedeaza trecerea. Ar trebui sa iasa cand noi avem rosu dar ei ies cand noi avem verde.”

O parte din accidente se produc si din cauza iresponsabilitatii pietonilor, care obisnuiesc sa treaca strada la culoarea rosie a semaforului.

Dispozitivele care inregistreaza incalcarile vor deveni functionale dupa ce vor fi instalate in toate cele 5 intersectii. Potrivit ministerului de interne, in capitala, exista camere de supraveghere in 41 de locatii. Tot ei spun ca acestea functioneaza in proportie de 95 la suta.