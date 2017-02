Camere video, aparate de fotografiat, dar si endoscoape, astfel de aparate au ajuns in fiecare puscarie de la noi din tara - VIDEO

Astfel de aparate, inchisorile moldovenesti nu au avut niciodata, iar pentru a gasi ascunzisurile detinutilor, gardienii foloseau lanterne si oglinzi. Cu ele insa nu puteau ajunge peste tot. Aureliu Godoroza, povesteste ca acum 2 ani in celula unui detinut de la penitenciarul 15 din Cricova, intr-o soba, a gasit peste 60 de litri de alcool.

Aureliu GODOROZA, SEF REGIM PENITENCIARUL 15: “Daca aveam aparatul acesta nu trebuia sa daramam soba...”

Aureliu Godorza s-a bucurat cel mai mult de camera de filamt portativa, care poate fi agatata in piept. Pe langa endoscoape si camere de filmat portative, fiecare puscarie din tara a primit cate o camera de filmat obisnuita, dar si cate un aparat de fotografiat.

Cu aceasta tehnica, angajatilor le va fi mai usor sa documenteze fiecare perchezitie efectuata in celulele detinutilor, dar si plangerile din partea acestora privind cazurile de violenta, care sunt destul de frecvente. Gardienii spun ca detinutii sunt extrem de ingeniosi si pot gasi ascunzisuri practic in orice obiect.

“Ascund prin mancare, in cartofi am gasit droguri, in conserve...”

Reprezentantii Consiliului Europei, care au donat noile echipamente spera ca astfel tara noastra va pierde mai putine procese la CEDO.

Jose Luis HERRERO, SEF OFICIUL CONSILIULUI EUROPEI IN MOLDOVA: “Moldova a înregistrat progrese în prevenirea torturii şi maltratării, însă aceste fenomene, rămân a fi o problemă şi este şi cauza principală a proceselor inţiate de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului.”

Echipamentele donate de Consiliului Europei, costa in jur de 33 de mii de euro, iar in fiecare inchisoare din tara va ajunge cel putin cate o unitate. In Moldova sunt 17 inchisori.