Un barbat, transportat in stare grava la spital dupa ce camionul pe care il conducea a ajuns intr-un sant, in raionul Cahul - VIDEO

Potrivit IGSU, totul s-a intamplat in jurul orei 21:00. Soferul in varsta de 59 de ani de ani a pierdut controlul asupra volanului si a ajuns cu camionul in sant. In urma impactului, conducatorul auto s-a ales cu mai multe traumatisme si a fost transportat in stare grava la spital.

Camionul era incarcat cu 25 de tone de rasatira, care s-a imprastiat pe sosea. Cauza producerii accidentului urmeaza a fi stabilita de catre politie.