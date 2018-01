Camionagiul-erou al zilei. Astfel titreaza presa canadiana, stirea despre un moldovean, care a reusit sa scoata din tunel tirul la volanul caruia se afla si care a luat foc din mers - VIDEO

A reusit sa evite o catastrofa. Scrie presa canadiana despre moldoveanul, Mihai Gilca. S-a intamplat ieri dimineata, cand barbatul era la munca. El conducea un tir, in care transporta legume. In timp ce intrase in tunelul Lafontaine, din Quebec, a observat ca vehiculul sau a luat foc.

Mihai GILCA, SOFER: “Cand am intrat in tunel am vazut o explozie la un pneu. Eram la mijlocul tunelului. Dupa ce am vazut fum, am inteles ca este periculos si am accelerat pentru a iesi mai repede din tunel.”

Datorita reactiei uimitoare, barbatul a scapat cu viata si, totodata, nici o alta persoana nu a fost ranita in urma incidentului. Jurnalistii locali l-au numit pe moldovean „soferul cu sange rece”, astfel barbatul a ajuns in atentia presei . Colegii lui au ramas impresionati.

Farida MINYANOVA, REPREZENTAT COMPANIE DE TRANSPORT: “El a reactionat foarte repede si s-a gandit ca este necesar sa faca ceva, in conformitate cu masurile de securitate."

Chiar daca a facut fata situatiei, moldoveanul a recunoscut ca acum va avea nevoie de cateva zile libere pentru a-si reveni.