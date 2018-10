Campania de imunizare impotriva gripei a inceput. 30 de mii de vaccinuri au fost deja repartizate la centrele medicale din tara - VIDEO

In acest an, prima transa de vaccinuri impotrivei gripei a fost adusa de la francezi. Spre deosebire de cel din anii trecuti, preparatul poate fi administrat copiilor care au pana la 6 luni si femeilor insarcinate.

Nicolae FURTUNA, DIRECTOR INTERIMAR ANSP: “Anii precedenti nu am vaccinat aceste doua grupuri de populatie, tinand cont ca vaccinul nu era destinat lor. Vom incepe cu ei.“

Vor urma persoanele din categoria cu risc profesional, adica medicii si vamesii, dar si oamenii cu boli cronice, a caror stare de sanatate se poate agrava din cauza gripei. Cele 30 de mii de doze au ajuns deja in centrele medicale din tara. Pentru acestea s-au platit 3 milioane de lei, bani luati din bugetul CNAM. Nu se stie exact cand va ajunge urmatoarea transa de 130 de mii de vaccinuri.

Nicolae FURTUNA, DIRECTOR INTERIMAR ANSP: “-Banuim ca in luna noiembrie. -Anticorpii in cat timp se formeaza? -Doua, trei saptamani. Noi reusim. In sezoanele precedente nu am avut nicun caz de deces intre persoanele care s-au vaccinat.“

Nu veti gasi vaccinul impotriva gripei in farmacii. Asa ca trebuie sa va adresati la medicul de familie, iar imunizarea se face gratuit. Preparatul te pazeste de gripa timp de un sezon.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “La aparitia primelor simptome, gripa poate fi confundata cu o simpla raceala, insa complicatiile pe care le poate provoca sunt mult mai grave. Netratata la timp sau incorect, ar putea duce la otita, sinusita sau, in cel mai rau caz, deces. Iarna trecuta, cel putin 5 oameni au murit din cauza gripei.“

Gripa se transmite usor de la o persoana la alta prin stranut, tuse, dar si prin atingerea suprafetelor contaminate. Primele simptome sunt febra ridicata, frisoane, dureri de cap, raguseala si secretii nazale.