Campania de sustinere a lui Viorel Mardare a adunat suma necesara pentru tratamentul regizorului. Mesajul de multumire: "E greu sa gasim cuvintele potrivite ca sa ne exprimam recunostinta"

Aproximativ trei mii de oameni au contribuit ca sa se adune suma necesara, cele 100 de mii de euro, pentru tratament.

Aseara, cand s-a adunat toata suma, pe pagina campaniei de sustinere a lui Viorel Mardare a fost postat un mesaj de multumire:

Regizorul Viorel Mardare sufera de o boala nemiloasa. El a fost diagnosticat cu o forma de cancer care ii afecteaza rinichii, plamanii si ficatul. Prietenii au lansat o campanie de sustinere. 100 de mii de euro sunt banii de care are nevoie regizorul Viorel Mardare pentru a-si cumpara o noua sansa la viata.

Tanarul regizor are pofta de viata si dorinta de partea sa, ii lipsesc banii, care de aceasta data raman a fi cei care fac diferenta. Viorel Mardare este unul dintre cei mai creativi regizori din Moldova.

Talentul sau cinematografic a trecut chiar si hotarele tarii, iar numeroasele pelicole semnate de acesta au facut o imagine despre poporul nostru, in ochii strainilor. Cea mai recenta productie de promovare a turismului, “Be our gueste in Moldova”, aparuta in toamna anului trecut, a devenit virala pe retelele de socializare.

Creativitatea sa mai are atatea de strigat lumii, ochiul iscusit de regizor mai are multe de observat, iar propria viziune are inca atatea de oglindit societatii.