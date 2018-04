Campania electorala a candidatei lui Sor, finantata din afaceri de pe Aeroportul International Chisinau - ZdG.md

Fondatorii si administratorii unor localuri din incinta Aeroportului International Chisinau, Liubovi Bublii si Sergiu Pavluscenco, sunt principalii sponsori ai partidului „Sor” in campania electorala pentru alegerile locale noi din 20 mai, la care formatiunea politica are trei candidati: viceprimara de Orhei, Reghina Apostolova, pretinde la fotoliul de primar al mun. Chisinau, vicepresedinta partidului, Marina Tauber, aspira la functia de primar in localitatea Jora de Mijloc din raionul Orhei, iar seful fractiunii din Consiliul Municipal Orhei, Pavel Verejanu, a intrat in competitia pentru functia de edil al mun. Balti, scrie ZdG.md