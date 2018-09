Campania electorala e inca departe, dar promisiunile vin deja cu valul. Democratii lanseaza programul Drumuri Bune 2 si promit sa conecteze la apeduct sute de mii de moldoveni in urmatorii ani - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "In perioada anilor 2009-2016, adica pe durata la 7 ani, inainte ca PD sa isi asume guvernarea s-au construit mai putin de 1000 de km pe drumuri, ceea ce inseamna 140 de km pe an. Si ca comparatie noi, in anul 2018 finalizam si reparam peste 1600 de km.”

Plahotniuc a uitat, probabil, sa precizeze ca in guvernarile anterioare, la conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor a stat de fapt un... democrat. Vasile Botnari a detinut aceasta functie timp de doua mandate: in cabinetul Iurie Leanca, din 2013 pana in 2015 si in cel condus de Chiril Gaburici.

Dupa ce s-a laudat cu cifrele, liderul PD a anuntat un nou proiect – “Drumuri Bune 2”.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: “Deja in anul 2019 sa reparam si sa construim nu 1600, o cifra record in 2018, planificam sa depasim cifra si sa venim cu cifra de 2600 de km de drumuri pe an.”

Democratii au promis “Drumuri bune pentru Moldova” primavara aceasta, in an electoral, alocand pentru asta 1,6 miliarde de lei din bugetul statului, care potrivit Molstreet proveneau din susrse externe si prezentand inaugurarile ca realizari ale partidului.

Vlad Plahotniuc promite ca reparatia drumurilor va continua in acelasi ritm si in urmatorii ani. Asta desi in multe localitati satenii s-au plans ca lucrarile s-au facut cu incalcari si necalitativ.

Totodata, liderul PD a anuntat ca guvernarea va asigura cu apeduct cate 100 de mii de beneficiari pe an, din 2019 incolo. Promisiunile vin, desi abia in februarie, cand vor avea loc alegeri parlamentare, vom afla cine va fi la conducere.

Potrivit ultimelor date, doar jumatate (52%) din locuitorii Moldovei sunt conectati la apeduct. Iar la capitolul drumuri, suntem la coada topurilor mondiale. Un clasament realizat, vara aceasta, de Forumul Economic Mondial plaseaza tara noastra pe locul 128 din lume, adica dupa Zimbabwe sau Nigeria. Mai rau decat noi o duc ucrainenii, pe cand la vecinii romani e mult mai bine.