Campionatul OFF ROAD 2017. Zeci de soferi din tara si-au dat intalnire astazi la Ialoveni, unde pe un traseu plin de noroi si denivelari, motoarele au fost turate la maximum - VIDEO

Cursa prin noroi. De asta au avut parte astazi zeci de soferi care si-au impotmolit voluntar masinile de teren. Au vrut astfel sa le testeze caii putere. De rand cu SUV-urile, si conducatorii lor si-au intins nervii in incercarea de a scoate la mal jeepurile inglodate. Toata distractia prin noroi facea parte dintr-un concurs. Potrivit planului, castigau participantii care reuseau intr-un timp scurt sa ajunga la toate punctele mlastinoase.





Ruslan FRUMUSACHI, ORGANIZATOR "Daca stiti in timpul sovietic era asa un fel de joaca "Ohota na lis", trebuia sa gasesti coordonatele numai ca pe jos. La noi numai ca toate aceste lucruri se fac cu masina."

Castiga persoana care reuseste sa ajunga in toate punctele geografice in 6 ore. Traseul are 160 de km.