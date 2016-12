Cand ar putea sa circule troleibuzele fara fir pe strazile capitalei: Cei de la Regia Transport Electric, mai intai trebuie sa le duca inapoi la Minsk pentru a fi certificate - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU ”Am ansamblat troleibuz fara fir si nu-l putem certifica in Moldova trebuie sa-l ducem in Belarus ca sa-l putem exloata. Este o premiera in Republica Moldoca cand un troleibuz din Republica Moldova pleaca peste hotare la certificare. Asa troleibuz nu are nici Ucraina, nici Roamania”

Astfel ca cele cinci troleibuze fara fir asamblate la Regia Transport Electric, nu pot fi certificate in Moldova.



Gheorghe MORGOCI, SEF REGIA TRANSPORT ELECTRIC ”Este necesar de a expedia la Minsk o unitate de transport confectionata si testata aici la Chisinau pentru a fi certificata acolo. Saptamana aceasta trebuie sa le incarcam in platforma si sa-l expediem incolo cu trenul”.

Seful Regiei Transport Electric spune ca pretul unei calatorii va ramane acelasi si ca intretinerea unui asemenea troleibuz este ca si a unui obisnuit. Unul dintre troleibuzele fara fir a fost surprins saptamana trecuta la portile orasului, spre Sangera. Altul a fost vazut prin orasul Vatra spre Cojusna.

O baterie asigura autonomie pentru o distanta de maxim 50 km, iar pentru reincarcarea acesteia este nevoie de o ora.