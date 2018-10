Cand ficatul are nevoie de protectie suplimentara

Nu numai abuzul de alcool poate cauza boli ale ficatului. Se considera ca si boala ficatului gras non-alcoolic (FGNA) evolueaza din cauza dereglarii digestiei, alimentatiei, cand grasimile se acumuleaza in celulele ficatului in proportie de peste 5% din dimensiunile ficatului ca atare. Cu alte cuvinte, este vorba despre acumularea anormala a grasimii in ficat.