Cand nu ai un teren de joaca pentru copii in curtea blocului, il amenajezi singur. Asta a facut un barbat care locuieste in cartierul Posta Veche. Acesta a instalat un scranciob, cateva scaune si a ingradit teritoriul - VIDEO

Cu clovni si baloane - asa a fost inaugurat terenul de joaca din curtea acestui bloc din cartierul Posta Veche, amenajat de catre unul dintre locatari. Astfel, micutii nu vor trebui sa plece departe de casa ca sa se joace, asa cum o faceau pana acum.

"Bine, frumos."

"Noi ne distram ne place foarte mult, imi pare bine ca lui domnul Gheorghe i-a venit o astfel de idee de a infrumuseta ograda. O sa ne jucam si o sa ne bucuram."

"Avem o curte frumoasa."

Gheorghe spune ca ideea i-a venit acum doua luni, cand sotia a nascut un baietel. El s-a ocupat de toate lucrarile si de buget.

Gheorghe GUZUN: "Am scos copacii care au cazut in aprilie, am sadit trei copaci, am construit card."

Dorina GUZUN: "Ne pare bine ca copii sunt bucurosi, pentru ei a fost conceput acest teren."

E o mare bucurie si pentru parinti, care spun ca micutii au avut nevoie de un astfel de spatiu de mult timp.

"Imi pare bine ca a facut pentru nepotii nostri. Noi ca pensionari nu putem face acest lucru, un om cu suflet mare.""Sunt multi copii in curte, dar terenuri de joaca putine."

Pentru a realiza ideea, Gheorghe a trebuit sa stranga semnaturi de la locatari in care isi dau acordul pentru amenajarea terenului. Apoi a mers la primarie, unde, la fel, a primit unda verde.