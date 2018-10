Cand se va muta Igor Dodon impreuna cu echipa sa in Presedintia proaspat reparata - VIDEO

Igor Dodon a publicat astazi un video in care vorbeste cu mult zel despre renovarea presedintiei care s-a facut pe banii turcilor. Clipul aminteste despre evenimentele din 7 aprilie 2009.

Ulterior, in video apar poze cu edificiul devastat, dupa care imaginea se schimba si pot fi vazuti muncitorii care roiesc in jurul Presedintiei. Multumindu-le in repetate randuri turcilor, Igor Dodon se afiseaza in filmulet in preajma havuzurilor din fata cladirii, pe inserate, si da asigurari ca toata lumea va avea acces in cladire - pentru vizite.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: “Simbol de stat...in cateva saptamani va fi accesul tuturor doritorilor.”

10 milioane de euro a oferit guvernul turc pentru renovarea cladirii Presedintiei. Initial, donatorii si-au asumat doar reparatia, pentru ca mai tarziu sa dea bani si pentru mobila. Fostul presedinte, Vladimir Voronin nu intelege de ce lucrarile au costat atat de mult.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Nu inteleg pentru ce atatia bani.”

Primele trei etaje ale Presedintiei au fost distruse in timpul protestelor din aprilie, 2009. Autoritatile insa au facut reparatie in toata cladirea. Anterior, partidele de opozitie spuneau ca rasplata pentru renovarea edificiului este expulzarea profesorilor turci de la Orizont.