Cand si unde va face declaratii Ilan Sor despre furtul miliardului: "Eu tot timpul ma tin de cuvant" - VIDEO

Ilan Sor, PRIMAR DE ORHEI: "Eu tot timpul ma tin de cuvant. Acest dosar ( dosarul in care este cercetat Chiril Lucinschi ) este legat si de dosarul meu. Dosarul meu este un dosar inchis, de aceea eu nu am voie sa ofer informatii in spatiul public.

Unicul lucru pe care pot sa-l spun este ca eu voi face depozitii sincere in instanta, unde o sa raspund la toate intrebarile atat ale avocatilor si ale judecatorilor, cat si ale domnului Lucinshi. Voi fi foarte bucuros sa fac asta."

In iunie 2017, Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare intr-un penitenciar de tip semiinchis. El a fost acuzat de procurori ca ar fi obtinut din Banca de Economii peste 5 miliarde de lei, pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. Sor se declara nevinovat. Totusi, pana cand Curtea de Apel nu se va expune, Sor se plimba in libertate.

In cazul lui Chiril Lucinschi, pe langa faptul ca este acuzat de spalare de bani in dosarul Bancii de Economii, procurorii il invinuiesc si pentru ca nu ar fi declarat venituri de la doua companii care i-ar apartine. Aflandu-se in arest la domiciliu de jumatate de an, el se declara nevinovat.