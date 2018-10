Un sofer din capitala, surprins cum isi incarca automobilul electric cu un prelungitor intins peste geamul apartamentului de la etajul sapte: "Masina lui, lumina lui" - VIDEO

Soferul automobilului si-a improvizat o statie de alimentare chiar sub geamul apartamentului sau. Barbatul a intins un prelungitor peste fereastra de la etajul 7 pana la masina. Am incercat sa aflam de ce si de unde i-a venit ideea, insa el nu a dorit sa ne vorbeasca.

„Nu vreau, ma scuzati nu am timp”

Ingeniozitatea soferului i-a lasat masca pe trecatori.

„A, uau! Idee nu am ce face el, nustiu daca e legal, eu nustiu ce e aceasta, stiu ca in alte tari se incarca la statii speciale.”

„Masina lui, lumina lui o incarca ce probleme poate sa fie, in alta parte trebuie sa plateasca.”

Mai putin incantati sunt vecinii, care sustin ca de mai bine de doua saptamani barbatul isi alimenteaza in acest fel masina.

„Cred ca trebuie sa fie locuri special amenajate, mai corect ar fi, este periculos pentru copii poate sa vina sa traga, poate sa se aprinda chiar sunt mai multe pericole.”

„E o idee prosteasca, este periculos si pentru copii.- Unde credeti ca ar trebui sa o incarce si cum?- In locuri autorizate, la service-auto numai nu aici.”

Reprezentantii unor magazine Auto din capitala spun ca pe piata de la noi inca nu au aparut astfel de modele de masini. Totusi, sustin ca la statiile specializate acestea se alimenteaza in circa 30 de minute, iar in astfel de “conditii casnice” procesul este mai lung si ar dura in jur de 9 ore. Statii de alimentare pentru automobile electrice exista doar la Chisinau si ar fi cinci la numar.