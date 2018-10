Candelabru urias si balcoane din marmura. Primele imagini din interiorul Presedintiei dupa reparatie - GALERIE FOTO

Candelabru urias si balcoane din marmura. Primele imagini din interiorul Presedintiei dupa reparatie:

Presedintia a intrat in reparatie la sfarsitul lunii februarie. Lucrarile sunt finantate in totalitate de catre guvernul Turciei care a oferit 7 milioane de euro pentru asta. Nu se stie, insa, ce va oferi in schimb Moldova. Igor Dodon a dat anterior asigurari ca din bugetul statului nu va fi cheltuit niciun banut. Primele trei etaje ale presedentiei au fost distruse in urma protestelor din aprilie, 2009.