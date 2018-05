Candidatul independent la functia de primar al capitalei si-a exprimat votul. A venit la sectia de vot impfreuna cu sotul si cei trei copii: Silvia Radu: "Astazi locuitorii capitalei isi pot lua Chisinaul inapoi"

Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT: "Eu astazi am votat pentru ca Chisinau sa aiba un conducator care sa continue ceea ce a inceput. Chisinaul sa iasa de sub politic si sa fie a cetatenilor. Astazi este ziua in care locuitorii capitalei isi pot lua Chisinaul inapoi. Am venit cu fiica, fiul. - Eu am votat pentru mama."





SOTUL SILVIEI RADU: "E greu sa zic ca a fost o campanie electorala, a fost o lupta. Speram sa invinga acela care merita. Suntem constienti ca Primaria va avea prioritate. Ii urez succes, sa castige cel care merita."

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie sa se prezinte o patrime din alegatori.