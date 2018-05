Candidata partidului SOR, Reghina Apostolova, exclusa din cursa electorala pentru sefia capitalei. Apostolova: "E o faradelege", Avocat: "In 10 minute mergem la Curtea de Apel"

Judecatorul de caz: "Se admite cererea Consiliului Electoral de Circumscriptie. Candidata Partidului SOR pentru functia de primar al capitalei este exclusa. Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel"

Reghina APOSTOLOVA: "E o faradelege".

In aceste momente, reprezentantii partidului SOR, in frunte cu Ilan Sor, protesteaza in fata Judecatoriei, fiind nemultumiti de aceasta decizie.

Liderul partidului, Anatol Salaru sustine ca Reghina Apostolova a fost finantata, in aceasta campanie, de un cetatean rus. Ilan Sor spune ca in urmatoarele zile va depune doua plangeri la CEC. Una cu privire la faptul ca Andrei Nastase, candidatul PPDA, a fost sustinut printr-un mesaj de presedintele Partidului Popular European, Joseph Daul, iar alta pe numele candidatului PUN, Constantin Codreanu, care apare pe facebook alaturi de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, iar asta ar fi o imixtiune in campania electorala.