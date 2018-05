Candidatul PPDA si-a exprimat votul. Andrei Nastase: "Am votat pentu dreptate si schimabare, am votat pentru un oras care e timpul sa fie iubit"

Andrei NASTASE, CANDIDAT PPDA LA FUNCTIA DE PRIMAR: "Am votat pentru lucrurile in care eu cred, pentru un oras in care drepturile unei comunitati sunt respectate, am votat pentu dreptate si schimabare, am votat pentru un oras care e timpul sa fie iubit si nu stapanit. Am votat cu increderea ca oamenii din oras si suburbii vor face un pas decisiv, pentru un oras in care sa vrem sa traim cu totii, pentru lucrurile care unesc si nu dezbina."

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie sa se prezinte o patrime din alegatori.