Candidatul PPDA a votat. Andrei Nastase: "Am votat cu gandul la un viitor mai bun la noi acasa" - GALERIE FOTO

Andrei NASTASE, CANDIDAT PPDA: "Am votat cu incredere, cu gandul la un viitor mai bun la noi acasa, am votat pentru valorile mele care sunt impartasite de foarte multa lume.

Am votat pentru adevar, demnitate, responsabilitate, asumare. Am votat pentru ca doar asa putem fauri democratie si stat de drept, foarte multe locuri de munca, pentru ca sa ne recapatam libertatea noastra.

Doar asa vom avea oameni fericiti, oameni care isi doresc sa ramana acasa. Am votat cu foarte multa incredere in ceea ce numesc eu descernamant si eu am o mare, mare increder in oameni, in chisinauieni, care sunt sigur ca astazi isi vor alege un primar demn, curajos, capabil sa schimbe lucrurile in bine.

Un primar cu o viziune clara ce-si propune prioritate transformarea primariei intr-o institutie in slujba oamenilor. E timpul ca institutiile statului sa serveasca locuitorii, sa serveasca orasenii, sa le faca viata mai buna.

Am un acelasi mesaj pentru toti alegatorii: ii invit in aceasta zi importanta pentru noi toti, importanta pentru intregul oras, o zi importanta pentru intreaga noastra tara.

Iesiti la vot. Prezenta noastra masiva la vot este cosmarul unei guvernari, care si-au batut joc de aceasta tara. Votati cu ratiuni, asa cum va dicteaza inimile.

Este esential ca astazi numarul celor care iese la vot sa fie foarte mare. Asa se face democratia, asa putem vorbi despre un stat de drept. Ne dorim o tara europeana, o capitala europeana la noi acasa, sa nu mai fie nevoie sa plecam peste hotare in cautarea unui loc de viata. Iesiti la vot. "

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie sa se prezinte o patrime din alegatori.