Candidatul PSRM la functia de primar general al capitalei, Ion Ceban, si-a exprimat votul

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: "Pentru un oras mai curat si frumos, am venit cu ganduri bune. Am pus stampila pentru un oras curat. Primaria va fi una dintre cele mai deschise institutii. Am emotii ca toata lumea."





Alegerile locale in Chisinau au loc astazi, 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.

Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie sa se prezinte o patrime din alegatori.