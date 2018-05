Judecatoria Chisinau urmeaza sa examineze cererea socialistilor de a-l exclude pe candidatul PUN din lupta pentru sefia capitalei. Anterior si Partidul Sor a depus o sesizare in acest sens, insa CECC a respins-o. Reactia lui Codreanu

Constantin CODREANU, CANDIDAT PUN: "Autoritatile locale vor sa ne scoata din cursa si fac presiuni. Ei incearca o manipulare si incearca sa puna presiuni utilizand Consiliul Electoral de Circumscriptie, utitlizand in acest sens contestatiile PSRM. Ei au trimis o sesizare la CEC si au invocat abateri electorale cu referire la postarile pe care le-am facut pe pagina mea de facebook. Ei spun ca am incalcat legislatia, dar nu exista niciun temei juridic. CECC ne-au transmis avertismnt. Plahtoniuc si Dodon s-au trezit amenintati cu o campanie care i-ar putea scoate din cursa, ei incearca sa duca aceasta stare."

Vlad TURCANU, PURTATOR DE CUVANT PUN: "Am lucrat si ne-am documentat in ultimele zile pentru a gasi macar o paarte din ilegalitatile care ni se invoca. Am vrea sa prevenim situatia in care autoritatea electorala trateaza selectiv anumiti concurenti electorali.



In aceasta campanie s-a folosit surse financiare straine. Socialistii au subevaluat mult pretul pe care l-au platit pentru publicitatea stradala. Socialistii care au declarat ca au platit 160 de mii de lei pentru publicitate, in realitate au cheltuit de 2 sau chiar de 3 ori mai mult. Conform unor informatii asupra preturilor privind publicitatea stradala, pe care le-am solicitat, pretul unui panou nu e de o mie de euro asa cum spun socialistii ci chiar 7 mii de euro. Banii ar veni din offshore-ur din Bahamas sau din alte paradisuri fiscale. Cerem autoritatilor sa se autosesizeze."



Constantin CODREANU, CANDIDAT PUN: "Cu toate presiunile care se fac asupra noastra, noi vom ramane in aceasta campanie si in acest sens ne-am gandit sa facem o actiune prin care sa monitorizam toate ilegalitatle care se pregatesc pentru 20 mai. Unionistii care vor merge la vot ne pot comunica toate fraudele pe care le vor constanta si pot sa-si exprime optiunea online. Astfel, vom putea compara rezultatele reale si cele fraudtate de Plahotniuc si Dodon."