Presedintele Parlamentului acuza Pro TV de dezinformare referindu-se la opinia Parlamentului European despre noul Cod al Audiovizualului, desi eurodeputatii s-au aratat ingrijorati de document - VIDEO

Acuzatiile lui Candu vin dupa ce prezentatoarea Lorena Bogza, in cadrul emisiunii InPROfunzime, l-a intrebat pe invitatul sau, premierul Pavel Filip cum comenteaza preocuparile europenilor privind adoptarea noului Cod al Audiovizualului.

" Referitor la Codul Audiovizualui, reprosul este ca s-au facut modificari fara a fi consultate cu societatea civila, le veti gasi in rezolutie aceste reprosuri", este declaratia facuta de Lorena Bogza, in cadrul emisiunii de ieri.

Astazi, intr-o postare pe facebook, presedintele legislativului acuza Pro TV de "fake news".

Postarea lui Candu:

In punctul 15 din textul rezolutiei adoptata acum doua zile de Parlamentul European scrie ca eurodeputatii:

"- Işi exprimă preocuparea în legătură cu modificările aduse în ultima clipă Codului privind serviciile mass-media audiovizuale adoptat în iulie 2018, pentru care nu a fost consultată societatea civilă;

- îndeamnă autorităţile Republicii Moldova să implementeze integral codul în conformitate cu standardele europene privind libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă, aşa cum au recomandat Comisia Europeană şi Comisia de la Veneţia;

- subliniază importanţa unor consultări veritabile cu societatea civilă şi cu mass-media independentă în acest proces, precum şi a adoptării unei noi legi privind publicitatea;

- subliniază necesitatea de a se evita orice încercare de a submina pluralismul mass-mediei, în special cele care ar încuraja şi mai mult cartelizarea pieţei mediatice şi a pieţei conexe a publicităţii;

- îndeamnă autorităţile din Republica Moldova să adopte noua lege a publicităţii în urma unei consultări veritabile cu societatea civilă; observă cu preocupare că, în prezent, mijloacele de informare în masă sunt într-o foarte mare măsură monopolizate şi subordonate grupurilor politice şi de afaceri ale ţării;

- solicită transparenţă în ceea ce priveşte proprietatea asupra mass-media şi acordarea unei asistenţe dedicate mijloacelor de informare independente, în special organizaţiilor locale, pentru a se respecta cerinţele codului în ceea ce priveşte conţinutul local obligatoriu;

- subliniază importanţa asigurării unei independenţe reale a agenţiei de reglementare a mijloacelor de informare", se arata in documentul adoptat de eurodeputati.

Punctul 15 din rezolutie

Acest punct a aparut pentru ca noul Cod al serviciilor media audiovizuale prevede o cota prea mare de produs in raport cu conditiile actuale ale pietei de televiziune din Moldova.

Parlamentul a ignorat aceasta realitate. In consecinta, Parlamentul European a solicitat legislativului de la Chisinau sa ia in considerare pozitia posturilor independente de televiziune inainte de adoptarea Codului in lectura finala, lucru care nu s-a intamplat.

Forma votata in Parlament nu a fost agreata de catre toti membrii grupului de lucru si a fost modificata in momentul in care a fost transmisa forului legislativ.

Notiunea “fake news” a devenit celebra de cand a inceput sa fie folosita de catre presedintele american Donald Trump in raport cu posturile de televiziune CNN, NBC si CBS, care ii critica activitatea.