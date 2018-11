Ministrul Finantelor, Octavian Armasu, ar putea fi noul guvernator al BNM. Anuntul facut de presedintele Parlamentului Andrian Candu

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Functia lui Cioclea este vacanta. Vreau sa remarc ca multe s-au reusit. Inlocuitorul trebuie sa fie unul pe masura. Am decis in baza legii sa fac propuneri colegilor ca urmatorul guvernator sa fie Octavian Armasu, actualul ministru al Finantelor. A reusit cu echipa ministerului Finantelor sa aduca la nivel inalt Finantele publice si el ia fost un partener bun lui Cioclea in toate relatiile ai conclucrarii cu FMI. El va putea continua foarte bine ce a reusit sa faca Cioclea."

Sergiu Cioclea a anuntat ca pleaca din functia de guvernator al BNM, insa nu a explicat clar care este motivul al plecarii sale. In discursul sau, guvernatorul a citit un plan strategic pentru anul viitor pe care spune ca il va lasa succesorului sau ca sa-l indeplineasca.

Totodata, seful BNM a venit cu un apel ca structurile europene sa nu intrerupa programele de finantare. Sergiu Cioclea a venit la conducerea Bancii Nationale in 2016. Canditatura sa a fost sustinuta in Parlament de 61 de deputati.