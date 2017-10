Candu, despre decizia CC: "Nu suspenda mandatul lui Dodon, interimatul este doar pentru numirea ministrului Apararii. Regret iesirea emotionala a lui Dodon"

Andrian Candu, PRESEDINTE PARLAMENT: " Imi exprim regretul ca unii au inceput sa speculeze. Declaratiile lui Dodon, care, pe emotii si fara sa astepte si sa discute cu specialistii care este efectul decizii, a iesit in public si a facut declaratii care au depasit limita, de condamnare a CC si inadmisibil. Il inteleg, dar regret iesirea emotionala, trebuie sa ne calmam, sa analizam si apoi sa iesim. Am examinat decizia CC si concluziile sunt: decizia CC nu suspenda mandatul dnului Dodon, este o decizie care interpreteaza o situatie, decizia CC aduce si solutie si explica procedura de mai departe. Interimatul functiei, insa doar pe elementul de numire a ministrului Apararii. Se refera doar la semnarea decretului si depunerea juramantului, nu se refera la alte cazuri, nu e pentru o perioada de timp.

Ne mai clarificam in privinta procedurilor. Ori Guvernul, pri Parlamentul va sesiza CC cu privire la interimat. In momentul in care Curtea va veni cu avizul, presedintele Parlamentului urmeaza sa semneze decretul de numire a ministrului. Orice alte idei privind suspendarea lui Dodon sunt doar speculatii. Orice suspendare este urmata de referendum, referendum inseamna campania electorala, inseamna bani cheltuiti. Nu vrem sa-i dam ocazia sa se autovictimizeze intr-o campanie. "