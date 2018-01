Candu este cel care va semna decretele de numire a noilor ministri: "CC a oferit o solutie pentru blocajul institutional generat de presedintele Igor Dodon"

La fel ca si in cazul lui Eugen Sturza de numirea in functia de ministru al Apararii, Andrian Candu in calitate de presedinte interimar va semna decretele de numire a noilor ministri.

Mesajul postat de Andrian Candu:

Magistratii de la Curtea Constitutionala au examinat sesizarea depusa de catre un grup de deputati privind refuzul repetat al presedintelui Igor Dodon de a semna decretele de numire in functie a noilor ministri propusi de Guvernul Filip.