Explicatii de la Candu. De ce alegerile parlamentare vor avea loc pe 24 februarie: "PD este gata macar si pentru maine". Ce spune despre un eventual tur doi de scrutin - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “20 decembrie - 15 ianuarie nu poti organiza alegeri. Daca am fi organizat atunci am fi fost acuzati ca nu am lasat timp suficient pentru pregatiri. PD este gata macar si maine, avem cantonamente zilnic.”

Acuzat de presedinte, cat si de opozitia extraparlamentara ca data de 24 februarie este una tarzie si aleasa tocmai ca PD-ul sa isi restabileasca imaginea in fata partenerilor externi, astazi presedintele Parlamentului a explicat ca lucrurile ar fi fost aranjate tocmai pentru confortul celorlalte partide.

Candu refuza sa creada in posibilitatea unui tur doi de scrutin pentru circumscriptiile uninominale, pentru ca legal nu ar mai fi cu putinta, dar si pentru ca traditia occidentala nu ar prevede acest lucru.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “Primul tur e din dragoste, al doilea din interes. Noi iata vrem sa mergem pe dragoste.”

Initiativa de a organiza un tur doi a fost promovata de fractiunea parlamentara PLDM, deoarece organizarea alegerilor intr-un singur tur ar incalca principiul reprezentativitatii in legislativ.

Ideea, insa, a suferit un esec. In februarie 2019, deputatii vor fi alesi prin sistemul de vot mixt, la care s-a ajuns dupa ce Vlad Plahotniuc a propus trecerea la votul uninominal, la inceputul anului trecut, iar ulterior Igor Dodon a venit cu ideea sistemului mixt, pe care democratii au acceptat-o in cateva minute la o sedinta de Parlament.

Astfel, jumatate din deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar jumatate pe circumscriptii electorale. In circumscriptii vor putea fi inscrisi nu doar candidati independenti, dar si cei inaintati de partide.Anterior, Comisia de la Venetia a criticat proiectul de modificare a sistemului electoral.

Atunci, expertii comisiei au spus ca aprobarea sistemului mixt fara un consens larg in societate i-ar face pe viitorii deputati vulnerabili in fata unor interese financiare.