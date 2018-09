Candu l-a dat afara pe Lebedinschi de la sedinta Parlamentului: "Ne descurcam si fara dvs."

Candu i-a reprosat lui Lebedinschi ca in timpul discutiilor pe marginea cazului celor sapte cetateni turci expulzati de SIS, in luarea sa de cuvant, a facut atac la persoana, asa ca, i-a spus sa paraseasca sala.

"Sunteti aici ca sa reprezentati interesele Presedintiei, nu sa faceti atac la persoana. O sa ne descurcam si fara dvs. Va rog sa parasiti sala, ati incalcat regulamentul Parlamentului", a declarat Candu.

Discutiile pe marginea acestui subiect au inceput dupa ce liberalii au cerut introducerea pe ordinea de zi un proiect privind verificarea legalitatii expulzarii de catre SIS a cetatenilor turci.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Suspectati ca ar avea legatura cu o grupare islamista. Asta e o fantezie. Noi PL am fost la guvernare. E un targ facut cu presedintele Erdogan si corect ar fi sa facem o ancheta."

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: "Evenimentele au bulversat societatea, e vorba de incalcarea drepturilor omului. Avocatul poporului a argumentat acest lucru si este vorba de actiunile autoritatilor, SIS si Biroul de Migratie si Azil care au depasit cadrul legal. Pornind de la importanta acestui fapt, dar si reactia ONU si luand in calcul ca imaginea RM a fost grav afectata, organizara comisiei de ancheta e importanta."

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Parlamentul nu poarta raspundere de situatia din tara. La cazul acesta concret si tot ce e legat de cetatenie si permis de sedere, aici apar multe probleme, de aceea noi sustinem. Presedintele are dreptul sa ofere cetatenie fara rezerve, asa cum i-a tras cetatenia lui Basescu. Interese meschine ca la unu ii trebuie Presedintia si noi vom schimba pozitia Moldovei pe interesele noastre vremelnice. De ce nu a fost oferita cetatenie, de ce nu s-a dat azil de rezistenta sau azil politic"

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Noi sustinem. Presedintele nu are acea atributie. E mai usor sa bati in presedinte care nu are atributie, asa ca nu implicati presedintele care nu poate face nimic. Stiti bine cum ati condus cu Ghimpu. Noi vrem sa fim informati corect si obiectiv."

Maxim LEBEDINSCHI, CONSILIER PREZIDENTIAL: "Cetatenie se acorda cand e cererere. Azil politic cand e cerere. Cetatenie se acorda in baza cererii. Atunci cei care l-au delegat pe vicepresedintele SIS sa dea explicatii."

Propunerea liberalilor nu a fost sustinuta de majoritate.