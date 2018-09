Candu, la Atlantic Council, la Washington, despre furtul miliardului: "90% din bani au fost gasiti. Cat despre Sor - nu poti opri un om si sa-l bagi la puscarie, doar pentru ca avem o decizie a primei instante" - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Vorbind despre furtul miliardului. Avem mai mult de 45 de cauze penale. Avem 55 de oameni care sunt cercetati penal in acest caz. Cativa dintre ei sunt retinuti, altii deja condamnati.

Avem o strategie de recuperare, in etape, a banilor disparuti. 90 la suta din banii disparuti au fost deja indentificati. Acum vorbim despre procesul de recuperare. Cand vorbim de recuperarea banilor, vorbim de anumite procese, de anumite legi, comisii, si multe alte lucruri. O sa-i recuperam, poate nu atat de repede, dar urmeaza sa-i recuperam. Lucrurile se misca, poate mai incet decat ne-am fi asteptat.

Ati vorbit de cazul lui Ian Sor. Daca e sa ne referim la legislatia din Moldova, ca a oricarei tari europene, exista decizia primei instante privind condamnarea lui Sor. Prima decizie a instantei nu se executa. Nu poti opri o persoana si sa o bagi in inchisoare, doar pentru ca avem o decizie a primei instante. Urmeaza ca urmatoarea instanta sa se pronunte. Urmeaza decizia Curtii de Apel. Trebuie sa asteptam si hotararile urmatoare. De nu, ne vom trezi cu cazuri la CEDO. Poate nu-mi place Sor si cum se promoveaza, dar ar trebui sa schimb legea de dragul lui?

Vorbind de proteste. In Moldova avem cea mai libertina legislatie in aceasta privinta. Autoritatile nu pot interveni in a permite sau respinge anumite manifestatii. Doar securizeaza, pentru ca protestatarii sa nu se amestece."

( Discutia tr. din engleza de la 1:08:50 pana la 1:11:10 )