Candu: "Solicitarile liderilor din opozitie, de la protestul de duminica, sunt ridicole. Este cinic sa vina cu astfel de solicitari. Vom incerca sa le dam o mana de ajutor"

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Protestul opozitiei de duminica este o debandata. Renuntarea la sistemul mixt - este ridicol, chiar foarte ridicol ca liderii acestei opozitii sa ceara asta. Maia Sandu, care vine din PLDM, care a sustinut acest proiect, ea a fost aleasa pe listele PLDM fiind cea care s-a promovat cu aceasta schimbare in sistemul electoral. Este cinic ca impreuna cu DA sa vina cu o astfel de solicitare. Ei aduc o confuzie mare in mintea cetatenilor. Duminica am vazut o debandata in partidele de opozitie, vin cu pozitii diferite, nu prea stiu ce vor.

Noi o sa incercam sa-i ajutam sa aiba acces la actul guvernarii, sa incercam noi sa le dam o mana de ajutor sa se organizeze. Noi avem nevoie de o opozitie sanatoasa, nu de lideri care vorbesc una si fac alta. Vom veni cu propuneri ca sa oferim opozitiei unele mecanisme de operare, de informare, acces la informatii cu caracter secret daca este necesar.

As vrea sa aduc sincere multumiri politiei, care au asigurat ordinea publica, chiar daca au fost blamati, imaginea politeii chiar se schimba si le multumim celor care au stat la straja cetatenilor.

Poate propunerea noastra o sa le placa celor din opozitie. Daca nu vor accepta, le apartine lor decizi, insa poate vor gasi ceasul al 12-lea, ratiunea de a accepta sa-i ajutam. Daca nu vom reusi noi sa-i convingem, poate ii conving partenerii europeni. Vrem sa aiba acces la informatie, sa stie ce face guvernarea, nu sa interpreteze. Vom incerca sa-i ajutam sa se organizeze.

O sa incercam sa ajutam opozitia sa se informeze, trebuie sa vina cu beneficii pentru RM, iar lupta personala ar trebui sa o lase la o parte."