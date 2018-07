Cantece, veselie si multe zambete la Holercani, la festivalul IA Mania. Imbracati in ii si camasi, oameniii s-au bucurat de soare si obiceiuri. Vezi cum s-au distrat - VIDEO

Un amalgam de traditie si culoare a fost astazi la Holercani, Dubasari. Localitatea de pe malul Nistrului a fost plina de oameni dornici sa savureze din traditiile pe alocuri uitate, cum ar fi de exemplu tesutul covoarelor.

“Pana se ajunge la tesut sunt foarte multe de facut: scarmanatul, torsul, vopsitul si urzitul asata-i cel mai important.”

Cei care au venit fara ii la festival, au putut sa le cumpere pe loc. Maria Ciobanu este mester popular. Ea a venit tocmai de la Balti cu aproape 50 de tinute traditionale pentru barbati si femei.

Maria CIOBANU, MESTER POPULAR: “Toate sunt de mana, am o echipa de fete care ma ajuta.”

Pentru a-si completa tinuta doamnele au putut sa-si cumpere coronite din flori, impletite din flori chiar acolo

“Aceste coronite au semnificatia puritatii, a divinitatii, a frumosului.”

“Frumos organizat. M-a impresionat toata munca, in priml rand a mestesugarilor care este anevoioasa, dar in schimb un talent enorm”.

Acest barbat a castigat concursul “Taria Dubasarului”.

“Avem vin de mai multe sorturi din roada anului 2017, dar si 2018, nu stiu cine face in Republia Moldova. Noi am reusit sa deschidem sezonul in luna iunie.”

Gospodinele au fost cele care i-au uimit pe cei prezenti la festival, cu bunatati, care mai de care. Acesti colaci a fost copti cu o zi inainte de festival.

“Lucram si noaptea fiindca e aluat si trebuie sa ii duci randuiala lui ca daca ceva cumva, nu se primeste coptura.”

Maria Buzila a pregatit paini cu usturoi. Ea spune ca este o traditie veche.

“De cand ma tin minte la noi in sat se fac pampuste cu usturoi.”

De la sarbatoare nu a lipsit nici carnea la cuptor, legumele la gratar, placintele sau tocanita. Totusi cea mai impresionant a fost mamaliga de 300 de kg. De festival au ramas impresionati chiar si cei mici.

“Este un festival foarte bine otganizat, ca de fiecare data. Anul acesta avem si mai multe oportunitati.”

“E bine pentru noi ca se organizeaza asa evenimente.”

“Mult mai interesant, multmai bogat ca anul trecut. M-a impresionat mesterii populari, numarul lor.”

Pe langa bucatele alese cei prezenti au putut sa admire obiecte confectionate din lut si lucrarile unor pictori.

Nata Albot, ORGANIZATOR: “Festivalul din anul acesta se deosebeste de anii trecuti prin mai mult opimism si asta se datoreaza la cei aproape 200 de moldoveni din toate colturile lumii care sustin aceasta ONG pentru ca acest eveniment sa se intample acasa.”

Festivalul “Ia Mania” este la a sasea editie.