Capitala a fost astazi aproape pustie. Ca in fiecare an, de Pastele Blajinilor oamenii au plecat - unii la cimitirele din sate, altii la cele din oras - VIDEO

Capitala a fost astazi aproape pustie. Ca in fiecare an, de Pastele Blajinilor oamenii au plecat - unii la cimitirele din sate, altii la cele din oras. Transportul public a circulat mai rar, iar troleibuzele erau aproape goale. Cei care au ramas in oras, au profitat de liniste si au iesi la plimbare.