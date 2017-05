Capitala a ramas fara stapan. In lipsa primarului, interimatul poate fi asigurat de viceprimari sau de presedintele Consiliului Municipal. Acestia insa deasemenea sunt vizati in dosare de coruptie deschise de CNA. Ce prevede legea

Angajatii de la primarie spun ca au ramas uimiti sa afle ca edilul a fost retinut. Unii cred ca e vorba de un scenariu bine gandit. Angajatii nu stiu cine se va ocupa acum de capitala.

“Trebuie sa fie un interimar. “

Legea prevede ca interimatul poate fi asigurat de unul dintre viceprimari. Ambii insa, atat Vlad Cotet cat si Nistor Grozavu sunt cercetati in dosare de coruptie. In aceasta situatie, potrivit purtatorului de cuvant al primarului, Consiliul Municipal Chisinau trebuie sa se intruneasca in urmatoarele zile in sedinta pentru a gasi o solutie.

Vadim BRANZANIUC, PURTATOR DE CUVANT PRIMAR, CHISINAU: "Trebuie sa se intalneasca si sa numeasca un interimiar."

Ruslan CODREANU, CONSILIER MUNICIPAL PPEM: “Noi am avut o discutie neformala. Vom avea o sedinta luni, la prima ora. “

Legea mai spune ca primarul poate fi inlocuit de secretarul consiliului municipal, insa si acesta a fost retinut ieri de CNA, intr-un dosar de coruptie. Totodata in cazul in care a fost deferit justitiei pentru savarsirea unei infractiuni, primarul poate fi suspendat din functie pana la solutionarea definitiva a cauzei. Decizia este luata de catre instanta de judecata, la solicitarea consilierilor municipali, care la randul lor sunt sesizati de catre procurori, insa doar dupa ce primarului ii este inaintata invinuirea.

Ruslan CODREANU, CONSILIER MUNICIPAL PPEM: “Pana nu sunt sentintele sau decizia organelor de drept, persoanele retinute raman in functie. Pana nu este decizia instantei de a suspenda, ei raman in functie. Si atunci prevederea din cadrul legal care spune ca Consiliul Municipal timp de 5 zile poate desemna un primar interimar nu sunt valabile in cazul dat.“

Abia dupa ce se pronunta instanta de judecata in termen de 5 zile, Consiliul Municipal numeste un interimar. Un primar interimar poate fi numit si in cazul in care primarul isi pierde functia.

Iurie CIOCAN, MEMBRU CEC: “In cazul condamnarii. Scrie clar legea, persoanele condamnate isi pierd functia. “

Organizarea de noi alegeri pentru functia de primar nu se admite pe intreaga durata a suspendarii.