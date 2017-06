Capitala - ingropata in gunoi. De 4 zile tomberoanele pline pana la refuz stau neclintite in curtile blocurilor: riscam sa se formeze focare de infectie. Autoritatile nu gasesc solutii

VIDEO IN CURAND

Tot orasul este sufocat de gunoaie pe care nu le ridica nimeni de 4 zile .Rezultatul - munti intregi de desuri, care uneori ating si doi metri inaltime. Imaginea este dezolanta iar mirosul din ce in ce mai greu de suportat, doarece din cauza caldurii resturile menajere incep sa se descompuna.

"Nu miroase, dar pute..."

"E foarte rau ce se inta intampla. Autoritatile trebuie sa gaseasca o solutie..."

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: "Din fericire, camera nu poate transmite mirosul urat, care se simte aici si care s-a raspandit in tot cartierul. Problema este nu doar in miros, ci si in faptul ca daca in urmatoarele zile nu va fi evacutat gunoiul, in tot orasul risca sa se formeze focare de infectie, spun autoritatile."

In curand gunoaiele ar putea bloca si caile de acces, iar oamenii se tem ca orasul ar putea fi invadat de sobolani. Potrivit autoritatilor locale in 4 zile s-au adunat, sunt 2500 de tone de gunoi si ar fi nevoie de o saptamana ca sa fie evacuate. Ieri viceprimarul a discutat cu localnicii de la Bubuieci ca sa permita autospecialelor sa treaca.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: "Noi trebuie sa-i convingem...Nu exista alta solutia..."





Si un grup de lucru de la Guvern s-a intanlnit ieri cu satenii. Autoritatile le-au promis ca pana la sfarsitul lunii septmebrie vor rezolva problema, iar in zona va fi ridicata o statie de epurare. Oamenii insa continua sa protesteze si spun ca nu vor ceda nici in ruptul capului.

"Iata o sa-l numim muntele lui Grozavu, cele doua sunt ale lui Chirtoaca..."

Oamenii vegheaza zi si noapte si nu permit autospecialelor sa treaca.

Localnicii din Bubuieci au protestat si acum doua luni, atunci primarul le-a promis ca va rezolva problema deseurilor pana in luna mai. Ceea ce nu s-a intamplat. Nici la Tantareni, unde gunoiul din capitala a fost depozitat pana in 2010, satenii nu permit evacuarea acestuia. Astazi socialistii si liberalii s-au luat la harta din cauza muntilor de gunoiae din oras. Consilierii PSRM au lasat cateva pungi de deseuri la sediul PL.

La randul lor liberalii le-au dus la sediul PSRM.