Capitala se umple de puf, iar persoanele alergice ar trebui sa evite plimbarile pe unde cresc plopii. Recomandarile medicilor - VIDEO

Plopii de pe strada Ion Creanga, care nu au fost doborati de ninsoarea din aprilie, au inflorit, iar pe drum ninge cu puf. Persoanele alergice ar fi bine sa evite plimbarile pe strazile pline de puf de plop.

O persoana alergica la puful de plop are simtome asemanatoare cu cele ale unei raceli. Daca simtomele se repeta an de an exact in aceasi perioada, trebuie sa faceti o vizita la medic.

Multa lume alege sa se trateze acasa. Medicii insa nu le recomanda oamenilor sa faca acest lucru, deoarece este nevoie de teste pentru a determina ce tip polen a provocat alergia.

Cei de la Spatii Verzi spun ca nu pot defrisa plopii deoarece sunt plamanii orasului, asa ca ii indeamna pe oameni sa rabde cateva saptamani. Conform estimarilor celor de la Spatii Verzi in oras sunt peste 10 mii de plopi. De 15 ani in capitala nu au mai fost plantati astfel de arbori.