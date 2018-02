Capitala, sub asediul ploii. Primele probleme au aparut pe cateva strazi care risca sa fie inundate - FOTO si VIDEO

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi, va ploua puternic, ziua pe arii extinse puternice (15-20 l/m2), iar la nord avem ploaie si lapovita. Vantul estiс se intensifica in rafale de pana la 15-20 m/s.

Primele probleme au aparut pe cateva strazi care risca sa fie inundate. Pana acum, pe strada Albisoara s-a adunat multa apa.

Ieri seara, meteorologii au emis cod galben de schimbare brusca a vremii. Codul a intrat in vigoare in aceasta dimineata si este valabil pana cel putin noaptea tarziu, in intreaga tara.