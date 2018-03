Capitala, sub o cusma uriasa de zapada. Ninge incontinuu de mai bine de 12 ore, iar munca drumarilor este zadarnica. Pana cand v-om avea vreme urata - VIDEO

Ninsoarea care a cuprins toata tara, le-a dat mari batai de cap soferilor din capitala. Toata noaptea a plouat asa ca dimineata s-au trezit in loc de drum cu patinoare.

Primarul Silvia Radu a scris pe pagina sa de facebook ca din cauza conditiilor meteorologice extreme, primaria a comandat o cantitate suplimentara de sare. Noaptea trecuta 21 de autospeciale au interevenit pe strazi. Azi drumarii si angajatii de la directia locativa si-au cotinuat munca, iar pe unde a fost nevoie s-a dat si cu matura.

“-De la ce ora ati iesit la lucru? -De la ora 6, noi lucram pana la 2. Nu prea inghetam pentru ca noi ca lucram.”

Acest barbat spune ca este in picioare de la ora 5. Ca sa tina piept temperaturilor scazute s-a echipat ca intr-o zi geroasa de iarna.

“Manusi groase, haine groase, incaltaminte buna. Muncim asa ca sa fie curat ca in casa cea mare.”

De dimineata drumarii au intervenit pe strazile principale unde circula transportul public. Pe drumurile adiacente si curtile de blocuri autospecialele inca nu au ajuns. Multi soferi si-au lasat astazi masinile in parcare, iar cei care s-au incumetat sa porneasca spun ca si-au gasit automobilele ca niste sculpturi din gheata.

“Sticla! Am curatit parbrizul, dar curat din nou. -Ingheata la loc? -Da. Dimineata am vazut o persoana care avea nevoie de ajutor, probabil era cu cauciucuri de vara.”

Pe strada Timis din cartierul Telecentru, care atunci cand ninge este inchisa, soferii care au incercat sa urce un dealul, s-au oprit la jumatate de drum parca ar fi ridicat un munte.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Din cauza ca a nins in continuu, trotuarele care dimineata au fost curatate, pana la amiaza s-au umplut de zapada, astfel ca munca drumarilor a fost in van. Si pe strazi s-a depus un strat consistent, iar antiderapantul presarat la primele ore a fost acoperit de zapada.”

Oamenii spun ca nu se asteptau la ninsori atat de puternice la mijloc de martie, iar hainele groase inca le sunt la indemana.

“Au anuntat ca temperaturile vor fi scazute in urmatoarele zile asa ca ne pregatim.”

“Ieri am fost imbracat in scurta. Aici am pulover...”

Potrivit informatiilor oferite de primarie, in jur de 50 de autospeciale intervin pe drumurile din capitala, iar peste 400 de muncitori imprastie material antiderapant si curata caile de acces. Godul galben de vreme rea se va mentine pana la sfarsitul saptamanii. Va ninge pana vineri, iar noaptea temperaturile vor cobori pana la minus 13 grade.