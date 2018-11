Capitala va avea benzi dedicate transportului public. Troleibuzele si autobuzele ar urma sa circule pe banda pe care soferii nu au treaba. Autoritatile vor sa lanseze un proiect pilot pe trei strazi din centrul capitalei - VIDEO

Video in curand.

Pe strazile Stefan Cel Mare, Puskin si Bodoni va fi marcata cate o banda dedicata doar transportului public. Primaria vrea sa vada cum se va circula pe aceste strazi pentru o perioada de timp.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “ Atunci cand troleibuzul sta in spate unei masini pus pe avarie ca sa dus sa cumpere un buchet de flori, avem intarzieri. Avem de castigat care va fi reactia oamenilor, dupa asta luam deicizia finala. ”

In aceasta saptamana subiectul va fi analizat la primarie, dupa care ar urma sa fie marcate benzi si instalate indicatoare. In timp ce unii soferi cred ca vor amorti stand in ambuteiaje, altii spun ca e o idee buna.

Maria Danilov lucreaza sofer de troleibuz de mai multi ani. Femeia spune ca din cauza ambuteiajelor, la orele de varf, troleibuzul intarzie si cu 40 de minute uneori.

Maria DANILOV, SOFER TROLEIBUZ: “Ne bucur, uneori nici nu putem treci ca sunt parcate masinile.”

“Vom vedea care este rezultatul asteptam.”

Expertul in dezvoltare urbana, Victor Chironda sustine ca in asa mod se va reduce timpul de deplasare a transportul public cu cel putin 3 minute pe fiecare segment de banda.

Victor CHIRONDA, EXPERT ÎN DEZVOLTARE URBANĂ: “Reactii negative vor fi la inceput dar e si firesc.”

Potrivit expertilor, scopul final al acestui proiect ar fi ca multi oraseni sa renunte la masini in favoarea transportului public, pentru ca acesta ar putea devini mai rapid.