Captura de 9,4 milioane de tigari de contrabanda in Italia. Soferul camionului era un moldovean - Mold-street.com

UPDATE Serviciul Vamal s-a autosesizat pe faptul retinerii de catre autoritatile italiene a unui cetatean al Republicii Moldova, care se afla la volanul unui autocamion cu numere de inmatriculare romanesti, in compartimentul marfar al carui a fost depistat un lot impunator de tigarete fara timbre de acciz.

Astfel, in rezultatul verificarilor operate prin intermediul sistemelor informationale de gestiune s-a stabilit ca respectiva unitate nu are consemnata nicio traversare a frontierei vamale a Republicii Moldova in perioada anilor 2016-2017.





[…]

Soferul camionului, un moldovean de 37 de ani, a prezentat spre verficare documente in care se arata ca transporta o incarcatura cu pantofi pentru femei.



Cu toate acestea politia a efectuat un control si a constatat ca in spatele a doi paleti cu pantofi, se ascundeau 26 de platforme pe care au fost pozitionate circa 940 de baxuri a cate 50 de cartuse cu tigari de contrabanda, cu o greutate totala de aproximativ 10 tone.

Valoarea celor 9,4 milioane de tigarete se ridica la 2,5 milioane de euro.

Pachetele de tigari Winston, LM, Marlboro si Regina, fara timbre de marcaj urmau sa ajunga in curand pe piata din provincia Napoli.

