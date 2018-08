Carambol langa Circ. Doua microbuze de ruta si un autoturism s-au ciocnit in lant. Cinci persoane, printre care o femeie insarcinata, transportate la spital. In zona s-a format ambuteiaj - VIDEO

Soferul microbuzului de pe ruta numarul 132 spune ca se deplasa regulamentar avand 11 pasageri in interior. In apropiere de circ un BMW i-a taiat calea, asa ca el a franat brusc. In acel moment un alt microbuz de ruta l-a izbit din spate.

Vasile TARUS, SOFER MICROBUZ, RUTA NR 132: “El nu e vinovat nici caci dupa volan era o parte femenina si din partea dreapta a trecut pe partea stanga. Si el s-a opret si eu m-am oprti din urma pe mine ma lovit si eu l-am atins.”

Microbuzul care l-a lovit pe primul circula pe ruta numarul 190. Soferul nu a vrut sa discute in fata camerei, dar ne-a spus ca nu a reusit sa franeze.

Parascovia GADARAG, PROPRIETARA MICROBUZULUI: “-Ce va spus soferul? - Am franat repede si am lovit un microbuz. Daca s-a oprti BMW si si a franat repede microbuzul din fata.”

Potrivit politiei, patru pasageri din microbuzul de pe ruta numarul 190, printre care si o femeie insarcinata, au fost raniti si transportati la spitalul de urgenta. Tot acolo a ajuns si un pasager din celalalt mai-taxi. Politia sustine vinovat de cele intamplate s-ar face soferul microbuzului de pe ruta numarul 190 si va fi sanctionat in functie de gravitatea ranilor suferite de victime.

Natalia STATI, OFITER DE PRESA, POLITIA CAPITALEI: “A fost tamponare din spate, soferul de pe ruta 190 nu a respectat regulile de circulatie si distanta din ce cauza si produs accidentul rutier. Prelimanar pasageri trec controlul medical, dar nimic grav pentru viata lor.”

La randul sau, soferul BMW-ului s-a ales cu masina usor avariata. Acesta a declarat politiei ca a fost nevoit sa vina in fata microbuzului pentru ca s-a ferit de o alta masina condusa de o femeie.