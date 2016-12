Caravana de Craciun a pompierilor moldoveni! Zeci de salvatori echipati in costume de lupta vor merge prin tara pentru a peveni aparitia incendiilor. Modul inedit in care au inceput campania - VIDEO

In ajunul sarbatorilor de iarna, agajatii Serviciilor Exceptionale au lansat in premiera pentru Republica Moldova Caravana de Craciun. Zeci de salvatori echipati in costume de lupta vor merge prin tara pentru a peveni apritiile incendiilor. Caravana a inceput cu un mesaj de felicitare de catre pompieri pentru toti cetatenii tarii si colegii, care sustin activitatea salvatorilor.