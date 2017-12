Caravana de Craciun lansata de IGP, impreuna cu mai multi soferi de masini off-road, a pornit la drum. Au mers cu daruri in mai multe localitati din sudul tarii - VIDEO

Din fata Inspectoratului General de politie, masinile au pornit in coloana spre portile orasului, iar de acolo s-au impartit in echipe si au pornit in diferite localitati ale tarii. Cei 5 copii din familia Jaman din Hirbovat, Aneni Noi au fost printre primii care au primit darurile. Tatal lor a murit si sunt crescuti doar de mama.

“Nu m-am asteptat la asa cadou, la asa o vizita cu atatea oaspeti, cu preoti cu politisti, atatea cadouri. Este Dumnezeu pe pamant si ii ajuta pe cei care au greutati. Va multumesc mult la toti care au luat participare la aceste cadouri si la aceasta vizita.”

Cei mai bucurosi au fost desigur copiii. Acestia au primit dulciuri, jucarii dar si haine. Cel mai mic s-a dovedit a fi si cel mai indraznet. El a iesit primul in prag ca sa intampine oaspetii. Drept rasplata a primit un chipiu de politist si o promisiune ca va primi si o uniforma.

Gheorghe CAVCALIUC, SEF ADJUNCT IGP: “Sa stiti ca eu sunt tot de la tara, am trait si eu ca si orice copil, am avut si noi lipsuri, atunci cand vad ca putem sa contribuim cu ceva sa aducem zambetul pe fata acestor copii minunati mamei acestora, sufletul meu se umple de bucurie.”

Oamenii din sat au iesit pe la porti nedumeriti ca pe drum trec atat de multe masini. Asa ca organizatorii au trebuit sa le explice ce se intampla.

“Este un act si un gest frumos, in Hirbovat este pentru prima data, de aceea si toata lumea au ramas placut surprinsa.”

Caravana de Craciun organizata de IGP impreuna cu mai multi soferi de masini off-road, a ajuns astazi in mai multe localitati din sudul tarii, iar dupa revelion urmeaza sa mearga in restul tarii. Banii pentru daruri vin din buzunarele participantilor.