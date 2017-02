Evenimentul va avea loc pe 3 martie la ora 18:00 la Filarmonica Nationala „Serghei Lunchevici”. Formatia The Ambassadors a Fortelor Aeriene SUA stationate in Europa va evolua in cadrul Festivalul International de Muzica „Martisor”, editia 2017. The Ambassadors vor evolua impreuna cu Jazz-orchestra AMPTAP. Intrarea la concert este libera!